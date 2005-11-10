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Feyenoord con l'Inter senza il suo leader difensivo: St. Juste out dalla rifinitura

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 15:38Serie A
02.11.2026 15:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Feyenoord domani sera contro l'Inter non avrà a disposizione Jeremiah St. Juste, ovvero uno dei suoi leader difensivi. Il centrale si era infortunato contro il PSV una settimana fa e dopo aver saltato l'ultimo match col Fortuna Sittard oggi non ha svolto l'allenamento di rifinitura.

Nell'ultimo turno di campionato al suo posto ha giocato Mika Marmol, da capire se sarà presa questa direzione anche domani sera. Ulteriori aggiornamenti fra pochi minuti, con la conferenza stampa di Van Bronckhorst.

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