Milan, il nome di Franco Baresi è stato iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale

Un altro riconoscimento per Franco Baresi, ex leggenda del Milan. Il suo nome è stato infatti iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale a Milano, che viene riservato per quelle persone che hanno reso onore al capoluogo lombardo. Il club rossonero lo ha reso noto con un comunicato:

La nota del Milan

"Franco Baresi, storico Capitano e simbolo del Milan, è stato oggi onorato dalla città di Milano con l'iscrizione del suo nome nel Famedio del Cimitero Monumentale, il Pantheon dedicato alle personalità che hanno dato lustro alla città. La cerimonia di scoprimento delle lapidi, presieduta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, si è svolta alla presenza dei familiari di Franco Baresi e, in rappresentanza del Club, della Legend rossonera e Brand Ambassador Daniele Massaro. Un momento che ha celebrato lo storico Capitano insieme ad altre 13 personalità illustri, riconoscendone non soltanto gli straordinari successi sportivi, ma anche le qualità umane e i valori che ha rappresentato per generazioni di tifosi e per la comunità milanese.

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Franco Baresi ha legato fin da ragazzo la propria vita al Milan e alla città di Milano. Con il numero 6 sulle spalle e la fascia di Capitano al braccio, è stato protagonista di una delle epoche più gloriose della storia rossonera e del calcio mondiale. Il Club ha ritirato la sua maglia numero 6 e, nel 2024, ha celebrato i suoi 50 anni di appartenenza alla famiglia rossonera, di cui è stato Vice Presidente Onorario dal 2020.

Tra le altre personalità ricordate quest'anno figurano Ornella Vanoni, grande tifosa rossonera, Bruno Pizzul, Giovanni Gastel e don Antonio Mazzi, insieme a protagonisti della cultura, dell'impegno civile e della vita cittadina. Dal dicembre 2024, in occasione del 125° Anniversario del Club, la Cripta del Famedio custodisce anche le spoglie di Herbert Kilpin, fondatore del Milan, accanto a quelle di altre personalità che hanno segnato la storia milanese, tra cui Giuseppe Meazza, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Alda Merini. L'omaggio a Franco Baresi assume così un significato che va oltre il calcio, testimoniando ancora una volta il profondo legame tra il Milan e Milano, una città alla cui storia e identità sociale e culturale il Club contribuisce da oltre 125 anni, rappresentandone i valori e l'eccellenza nel mondo".