Parma, Cuesta: "Allegri ha fatto storia nel calcio. Fabregas? Anche lui ha fatto più di me"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha risposto alla domanda di chi lo paragona a Massimiliano Allegri: "Penso che non sia possibile fare paragoni. Lui ha fatto storia nel calcio e io sto iniziando ora. Non devo spiegare ciò che lui ha fatto, ha fatto benissimo e ha vinto. È un riferimento. Io provo a fare il mio massimo per aiutare il Parma. Tante volte si paragona ma noi proviamo a essere competitivi e affinché il Parma giochi il meglio possibile".

L'anno scorso Fabregas a questo punto aveva 25 punti, lei invece 29. Cuesta è meglio?

"Anche lui ha fatto più di me. Ha centrato la promozione in Serie A e poi ha centrato la salvezza. Non è che i risultati ti rendono meglio di un altro. Il calcio è uno sport collettivo, la differenza in ogni squadra è fatta dai giocatori. Poi ogni situazione è a sé stante".

Leggi la conferenza stampa di Carlos Cuesta