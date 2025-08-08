Ufficiale Lecce, Denis va al Dinan Lehon. Esposito autorizzato alle visite col Melbourne Victory

"L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Max Denis al Dinan Lehon F.C". Questo il comunicato con cui il Lecce ufficializza la partenza in prestito del giovane centrocampista francese classe 2006 alla squadra che milita in National 2. Ma non solo, sempre il club salentino, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver autorizzato il calciatore Sebastian Esposito - difensore australiano classe 2005 - a sostenere le visite mediche per conto del Melbourne Victory FC, dopo l'accordo raggiunto tra i due club.

Intanto, il Lecce di Di Francesco ha ripreso a lavorare ieri, con le buone notizie arrivate da Antonino Gallo e da Francesco Camarda: entrambi si sono messi alle spalle i rispettivi acciacchi muscolari e sono tornati in gruppo.

Questo il programma estivo del Lecce

Raduno l'11 luglio in sede e prima parte del ritiro all'Acaya Golf Resort & SPA. Poi seconda parte dal 21 luglio al 4 agosto a Bressanone.

Le amichevoli

23/7 Natz-Lecce 0-11

27/7 Lecce-Spezia 2-1

31/7 Lecce-Nazionale Emirati Arabi Uniti 1-3

3/8 Lecce-Carrarese 1-0

9/8 Monopoli-Lecce