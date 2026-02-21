Lecce, serve un’altra impresa al Via del Mare. Edicola del Sud: "Con l'Inter Di Francesco sogna il terzo successo consecutivo"
Il Lecce si prepara a una delle sfide più complicate della stagione. Al Via del Mare arriva l’Inter capolista e per i giallorossi sarà un banco di prova pesante, ma anche un’occasione per dare seguito ai risultati positivi delle ultime settimane.
Di Francesco chiede coraggio e continuità: “Dare continuità ai risultati” è l’obiettivo dichiarato alla vigilia. Le vittorie recenti hanno rilanciato la corsa salvezza, ma contro la prima della classe servirà una prestazione senza cali di tensione. Il tecnico punta su organizzazione e intensità, consapevole che contro una squadra costruita per lo scudetto ogni errore può costare caro.
Il Via del Mare si annuncia ancora una volta pieno, pronto a spingere il Lecce in una sfida che vale punti pesanti. Fermare l’Inter sarebbe un segnale forte nella lotta per restare in Serie A.