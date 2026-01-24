Lecce, Di Francesco: "Banda e Sottil i giocatori con più talento. Dobbiamo arrivare alla salvezza sennò parliamo di niente"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato al termine della gara contro la Lazio ai microfoni di Sky: "Devo cercare di conquistare la salvezza con il Lecce a seconda del mio dna. La squadra ha cercato la vittoria a tutti i costi e sarebbe stato un peccato perderla. Specialmente nel primo tempo siamo stati dominanti nelle riaggressioni ed è un peccato quando fai così tante e non fai gol, e non è la prima volta. E' colpa nostra, però, se non riusciamo a sfruttare al meglio le occasioni. Il Lecce deve avere un pizzico di fortuna in più, ci dobbiamo liberare di questo aspetto perchè può essere un peso. Oggi abbiamo dato un pizzico di qualità in più e ho inserito uomini offensivi nell'occupazione degli spazi".

Nella tua testa c'è un attaccante che possa diventare l'eroe del Salento?

"I giocatori con più talento sono Banda e Sottil. Da loro mi aspetto di più: Banda nelle scelte finali deve essere più brillante, Sottil è più affermato e sta ottenendo la condizione migliore, può spaccare la partita da un momento all'altro creando spazi ai centrocampisti e agli attaccanti".

Il fatto di prendere meno gol va verso le tue corde attuali?

"Manteniamo l'idea di essere aggressivi nella metacampo avversaria, poi vanno migliorate le scelte. Meno belli di come piacerebbe a me, cerco di mettere a servizio situazioni per fare gol importanti. Dobbiamo dare maggior continuità nell'aspetto offensivo, sto cercando quelle soluzioni che mi portino all'obiettivo finale sennò stiamo qui a dire le solite cose".