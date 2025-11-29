Lecce, Di Francesco: "Il Torino ha sempre reagito alle difficoltà, Baroni ottimo tecnico"

"Ogni partita ha una storia a sé. Anche a Firenze dovevamo essere vittima sacrificale della Fiorentina". Ha parlato così Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match casalingo contro il Torino. Prosegue il suo intervento, concentrandosi sui gli avversari di domani: "Il Torino ha già vissuto situazioni del genere e ha reagito alla grande. Ripartiamo dalle prestazioni, dobbiamo tornare ad avere solidità e forza di creare pericoli agli avversari. Dobbiamo poi concretizzare quello che creiamo. Forse nella settimana della sosta si è parlato un po' troppo, quello che conta è il campo e dobbiamo tornare a far parlare il campo. Al di là delle situazioni del Torino, dobbiamo guardare in casa nostra".

Su Baroni, mister del Toro, dice: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto e reciproca stima. Due anni fa ha avuto la chance di allenare la Lazio, se l'è guadagnata sul campo. Ha fatto la gavetta e ha ottenuto risultati importanti. Ora allena una grande squadra con una grande storia e ottimi elementi. Lo ritengo un ottimo allenatore".

In chiusura sulle difficoltà dei granata, palesate soprattutto in occasione dell'ultimo match perso per 1-5 tra le mura amiche contro il Como: "Questa è una domanda da fare più a mister Baroni, lui ha parlato di blackout recentemente. Arriveranno con grande determinazione, noi cercheremo di infilarci in quelle che sono le loro difficoltà".