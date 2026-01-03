Live TMW Lecce, Falcone: "Siamo stati bravi e fortunati. Bello parare un rigore qui"

Wladimiro Falcone, giocatore del Lecce, ha parlato al termine della sfida contro il Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del giocatore giallorosso

Sul rigore parato?

"Quello contro il Torino è stato più importante, ma oggi è stato bello nel contesto per l'atmosfera e perchè ho permesso alla squadra di non abbattersi e di rimanere in partita. Quando l’arbitro si è avvicinato al VAR immaginavo avrebbe dato rigore, mi sono confrontato con il preparatore dei portieri e pensavo tirasse Yildiz. Abbiamo scelto un angolo, poi ha tirato David e abbiamo scelto un altro angolo. Ha fatto questo scavino alla fine e sono stato bravo a reagire velocemente".

L'atmosfera nello spogliatoio?

"Nel primo tempo il mister ha aggiustato qualcosa tecnicamente. Per noi essere in vantaggio era una cosa unica e dovevamo lottare per altri 50' minuti per non buttare la partita. Siamo riusciti ad ottenere un punto con bravura e un pizzico di fortuna".