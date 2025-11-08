Pivotto avverte: "Salvezza? La Fiorentina non può essere tranquilla, 10 partite sono tante"

Oggi alle 15 la sfida Lecce-Verona. I giallorossi sono a quota 9 punti in classifica e sono reduci dalla vittoria del Franchi contro la Fiorentina, mentre la squadra di Zanetti cerca il primo successo stagionale.

Il doppio ex del match, Matteo Pivotto, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano L'Arena ha fatto notare come i tre punti per i gialloblu ora diventino vitali: "Il Verona deve vincere contro il Lecce perché gli scontri diretti iniziano ad avere un peso, soprattutto se insegui", le sue parole.

L'uomo decisivo? Secondo Pivotto potrebbe essere il brasiliano Giovane, sempre più a suo agio nel ruolo di leader offensivo di questa squadra: "È vero che l’avversario ha qualche punto in più, ma l’Hellas ha Giovane, un giocatore davvero forte e che può sempre essere decisivo. Com'è stato con l'Inter", spiega.

Nella lotta salvezza comunque dopo sole 10 giornate è tutto più che mai in discussione, anche per quanto riguarda squadre che ad inizio campionato potevano avere altri obiettivi. Una su tutte, la Fiorentina affidata ora a Vanoli: "Neanche la Fiorentina deve stare tranquilla" - aggiunge Pivotto - ", dieci giornate non sono poche e se il trend rimane questo diventa sempre più complicato invertirlo. Soprattutto se dovesse perdere la prossima col Genoa".