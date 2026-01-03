Lecce, Ramadani al 45': "Dobbiamo restare compatti e sfruttare le nostre occasioni"
Yilber Ramadani, centrocampista del Lecce, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro la Juventus: "Ci siamo detti che dobbiamo essere compatti perché la Juventus ha giocatori di qualità e ripartirà ancora più forte, dobbiamo sfruttare ancora di più le nostre occasioni".
