Lecce, Siebert: "Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento, mi godrò questa chance"

Jamil Siebert, difensore del Lecce, prima del match contro la Lazio è intervenuto al microfono di DAZN: "Devo sfruttare questo momento, sapevo che sarebbe arrivato, mi ero preparato per dare il 100%, darò il 100% e mi godrò quest'opportunità".

Cosa avete imparato dalle ultime partite?

"Dobbiamo assicurarci i tre punti, cercare di giocare, anche perché abbiamo imparato nelle ultime partite, come quella col Milan. Dobbiamo dare il 100%".