Lecce, Siebert: "Dobbiamo vincere per i nostri tifosi, ci hanno dato energia"
Jamil Siebert, difensore del Lecce, ha parlato a DAZN prima della partita contro la Cremonese. Le sue parole: "Dobbiamo vincere per loro, per i tifosi, sono arrivati tre giorni fa e ci hanno trasmesso energia".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
