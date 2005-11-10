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Lecce, Sticchi Damiani incoraggia Geubbels: "Fa giocare bene tutti, i gol non diventino un assillo"

Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 19:15Serie A
19.10.2026 19:15Serie A
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Il Presidente dei salentini ha parlato dopo lo 0-3 di Udine: "Voglio che abbiamo consapevolezza perché so che siamo forti"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria roboante quella ottenuta ieri pomeriggio dal Lecce, che nel lunch match della settima giornata in casa contro l'Udinese si è imposto con un netto 0-3 che ha inclinato la posizione di Runjaic e permesso a Di Francesco di staccare le zone calde della classifica.

Il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha commentato così il successo dei suoi: "Parlerei della prestazione complessiva della squadra, del grande approccio alla gara. E parlerei del fatto che io, anche se non so fino a quanto compreso, mi batta sulla necessità che questa squadra abbia consapevolezza dei propri mezzi, perché è una buona squadra e l’ho detto dopo la partita con il Bologna”. E ancora: "Mi è piaciuto l’impatto e quell’impatto ha dato slancio per tutta la partita: la squadra ha prodotto occasioni dall’inizio alla fine, senza rischiare praticamente nulla. E’ stata una gara disputata a 200 km/h, quindi quando giochi così non ci sono nemmeno momenti chiave. Ero rammaricato perché non avevamo fatto il 3-0 alla fine del primo tempo, ma a quel risultato ci saremmo arrivati ugualmente, quindi la squadra è stata solida, forte, centrata, cose che ho detto anche dopo la sconfitta con il Bologna, solo che in quel momento bisognava avere il coraggio di dirlo, aggiungendo che serviva che la squadra entrasse in campo più consapevole della propria forza".

Sulla forza dai calci piazzati: "Devo dire che l’allenatore è bravo, perché evidentemente c’è il lavoro suo, poi stiamo sfruttando il fatto di essere una delle squadre più strutturate della Serie A. Tiago Gabriel è un giocatore che in area di rigore è stato determinante su due gol: ha messo fuori tempo la difesa avversaria e hanno fatto gol sia Gaspar che N’Dri".

Su Geubbels: "Mi è piaciuto tantissimo: ha conferito qualità alla manovra offensiva, ha fatto giocare bene tutto l’attacco, ha fatto una grande gara e deve stare sereno, perché è un giocatore forte e il gol non diventi un assillo. Noi società e i tifosi dobbiamo solo proteggere e difendere, perché ci può dare soddisfazioni"

Su Kaba: "L’altro giocatore a cui voglio mandare un pensiero è Kaba. Entrato dopo tanto tempo, ha fatto bene e non era facile. Arriva da un infortunio che è arrivato in un momento decisivo della sua crescita, ma spesso viene dimenticato. Può essere un nuovo valore per noi".

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