Lecce, Sticchi Damiani: "Via del Mare per Euro32? Altri stadi esistono solo sulla carta"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a La Politica nel Pallone, su Rai Gr Parlamento, affrontando l'argomento relativo alla ristrutturazione dello stadio Via del Mare: "I lavori stanno procedendo spediti. La chiusura è prevista per dicembre, ma la copertura integrale dovrebbe essere montata prima. In pochi mesi lo stadio ha cambiato completamente forma, anche nell'aspetto visivo. Sono felice che i tifosi possano avere un po' meno disagi rispetto a quelli che hanno dovuto vivere in passato. La copertura penso dia maggiore comfort, e renderà lo stadio più caldo dal punto di vista acustico".

Quante possibilità ci sono per gli Europei 2032?

"Intanto essere nel gruppo degli stadi è già un traguardo. Siamo felici di aver superato brillantemente, grazie anche al fondamentale supporto dell'amministrazione comunale, questo primo step. Non siamo favoriti anche per un fatto legato alle dimensioni, perché 32.000 posti sono il minimo sindacale per questa competizione. Ci sono però diversi stadi che esistono solo sulla carta, mentre il Via del Mare è uno stadio già esistente, pronto e che risponde a tutti i requisiti".