Lecce terzultimo, Di Francesco: "Sapevamo che poteva succedere, ma ci si salva alla 38ª"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa di misura contro il Milan.

"Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo ma quando sporchi il palleggio e sbagli tanto permetti a una squadra come il Milan ti metterti in difficoltà, il pericolo è dietro l'angolo e arriva il gol. Abbiamo cercato di restare in partita, dando quel che potevamo dare considerando le nostre assenze. Ci siamo abbassati troppo, poi bisogna evidenziare la differenza tra le due squadre".

Lecce agganciato al terzultimo posto dalla Fiorentina

"Quando sei la sotto sei pronto a tutto. Sapevamo che poteva succedere, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima. Le salvezze si ottengono alla 38ª e non alla 21ª. Il campionato è lungo".

Cosa manca al Lecce?

"È un insieme di cose. Dobbiamo essere più bravi a tenere su la palla quando capita, serve maggiore qualità quando dobbiamo impostare, ci serve ripulire più palle, dobbiamo avere più coraggio nell'uno contro uno. Questo deve avvenire immediatamente e sta a me migliorare le cose".