Gattuso: "Spirito giusto, i ragazzi leggono. Zaccagni? Ha avuto un lutto ieri, gli sono vicino"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, in conferenza stampa ha analizzato in maniera onesta il successo per 2-1 contro il Cagliari: "Oggi ce l'hanno un po' incartata. Eravamo sulle gambe, abbiamo pagato la terza partita in sette giorni ma abbiamo fatto un lavoro incredibile a livello mentale. Questo è lo spirito. Voglio anche dire che i miei ragazzi smanettano, lo so che vanno su internet e leggono tanto, ormai dappertutto è cosi, ma il lavoro paga. Per una vita ho fatto il calciatore, c'è stato un periodo in cui anche io ho giocato poco e ho sempre scelto di essere coerente. Con gli atteggiamenti e col lavoro si diventa leader, se oggi i giocatori sono entrati in questo modo è per il loro lavoro e questo è ciò che mi rende più orgoglioso, vedere gente che entra e dà tutto per il compagno".

Zaccagni come sta?

"Ha preso una botta, anzi devo fare i complimenti al nostro capitano. Lui ha avuto un lutto ieri sera, è venuto a mancare uno zio molto giovane per un brutto male. Lui oggi non stava dentro, è normale perché era molto legato, ma chapeau a lui perché si è messo a disposizione e ha giocato. Sono vicino alla sua famiglia per questo dolore incredibile".

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