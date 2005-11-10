Lecce, Trinchera: "Sei punti in cinque partite buon bottino ma non bisogna accontentarsi"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno, il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha dichiarato: "Il metodo di lavoro è rimasto il medesimo. Ci ho sempre creduto e non esisteva alcun motivo per cambiare, anche in considerazione del fatto che la politica del club non è mutata. Poi ciascuno opera in base al suo carattere ed alla sua personalità. Ma questo è un altro discorso, in quanto ognuno ha un proprio modo di essere".

Il dirigente ha poi tracciato un bilancio di questo inizio di campionato: "Non bisogna mai accontentarsi. Il livello della serie A è elevatissimo ed occorre puntare ad alzare l’asticella di giorno in giorno, negli allenamenti come in partita. La mentalità dev’essere questa. Ciò premesso, 6 punti in 5 turni costituiscono un buon bottino, anche in considerazione del fatto che due delle tre sconfitte subite sono arrivate contro compagini del calibro della Roma e del Milan, che sono di gran lunga superiori a noi dal punto di vista tecnico.

Aggiungo che dobbiamo riuscire a fare qualcosa di più anche contro simili avversarie. L’unico neo vero è costituito dalla trasferta di Cagliari perché, al di là del risultato negativo, la nostra prova ha lasciato molto a desiderare sotto diversi profili".