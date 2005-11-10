Pisacane: "Mina è uno come gli altri. Maldini falso 9? Devo portare rispetto alla società"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 19:15Serie A
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01.11.2026 19:15Serie A
Il tecnico del Cagliari parla così dell'italiano: "Ho a disposizione tre attaccanti. Mina? Se mi chiedi di lui devi chiedermi di altri anche".
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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 2-1 contro la Lazio, parlando così dell'esclusione di Yerry Mina: "È un giocatore come tutti gli altri, se mi chiedi di lui devi chiedermi anche di altri calciatori. Chi è entrato ha fatto bene, abbiamo bisogno di tutti e credo sia provocatorio chiedermi di Mina".
Maldini può diventare un'opzione anche da falso nueve?
"Mi sembra prematuro, devo portare anche rispetto verso la società che mi ha dato a disposizione tre attaccanti e verso i miei giocatori".
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