Juventus, contestazione dei tifosi fuori dallo Stadium. Striscione nel giorno del 129° compleanno

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Juventus, contestazione dei tifosi fuori dallo Stadium. Striscione nel giorno del 129° compleannoTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:02Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
01.11.2026 19:02Serie A
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"129 anni di gloria. La nostra maglia è storia. Ridateci la nostra Juventus". Con questo striscione i tifosi della Juventus hanno contestato e stanno contestando la Juventus a meno di due ore dall'inizio della sfida contro il Napoli. I gruppi della Curva Sud si sono radunati fuori dall'Allianz Stadium, in attesa che arrivi la squadra, chiedendo ai giocatori e a Spalletti di onorare la maglia che vestono nel giorno del 129° compleanno della società.
Di seguito le immagini di TMW.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
Contestazione tifosi Juventus
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