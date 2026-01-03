Lecce, Trinchera: "Non ho parlato di Tiago Gabriel con la Juve, fiducia in Camarda"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara di oggi contro la Juventus: "Le sensazioni sono sempre positive, anche se siamo consapevoli che è dura. Meritavamo di avere una classifica migliore, gli episodi arbitrali sfortunati ci hanno penalizzato. Venire qui a Torino a giocare contro la Juve ha sempre un certo fascino, ce la giochiamo sapendo che è complicato giocare contro chiunque e oggi lo sarà ancora di più".

Avete parlato di Tiago Gabriel con Ottolini?

"No, assolutamente no".

Arriverà qualcosa dal mercato?

"Siamo sempre pronti a cogliere delle opportunità, però come ha spiegato bene il direttore Corvino abbiamo un'identità e non dobbiamo alterare gli equilibri di una squadra che non sta mai venendo meno nelle prestazioni. Poi se c'è da fare qualcosina siamo sempre pronti ad operare".

C'è un reparto in particolare sul quale interverrete?

"No, accontenteremo chi vuole andare a dimostrare il proprio valore da altre parti e giocoforza dobbiamo eventualmente andare a rimpiazzarli".

Camarda sta migliorando?

"Sì, altrimenti oggi non giocherebbe titolare: è un ragazzo intelligente, che ha un grande futuro ed è abbastanza maturo per l'età che ha. Ci aspettiamo grandi cose da lui".