Lichtsteiner : "Mi sono adattato velocemente al calcio italiano. Delio Rossi mi ha aiutato"

© foto di J.M.Colomo
Oggi alle 10:08Serie A
di Andrea Piras

Stephan Lichtsteiner ripercorre la sua carriera calcistica in Italia. L'ex terzino di Lazio e Juventus si è raccontato ai microfoni di Destination Calcio analizzando il suo percorso nella nostra Serie A sottolineando però come non fosse stato facile inserirsi non solo nel calcio ma proprio nella città di Roma:

"Roma, all'inizio, era un po' caotica per me, svizzero - ha sottolineato l'ex laterale -. È stato un cambiamento radicale, ma è stato fantastico perché le persone erano straordinarie. Mi hanno aiutato ad adattarmi velocemente perché erano aperte, felici del fatto che io fossi venuto a giocare in Italia. Per me è stata una cosa fantastica".

Fra gli allenatori che lo hanno aiutato maggiormente c'è Delio Rossi, avuto ai tempi della Lazio: "Sono cresciuto in fretta e - ha proseguito - Delio Rossi mi ha davvero mostrato tutti i dettagli del calcio italiano per un difensore: come posizionare il corpo, come attaccare i palloni e altro. Mi sono adattato abbastanza velocemente. In Italia si parla di calcio da lunedì al lunedì successivo, dalla mattina alla sera. Ma mi piaceva quella passione". Lichtsteiner ha poi raccontato cosa fa adesso: "Tutte cose che non potevo fare quando giocavo, i miei hobby sono sci e orologeria".

