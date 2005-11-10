Lista di motivi che dimostra perché Amorim ha fatto bene a dare 7 giorni di riposo

Gli infortunati restano tanti (Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano, Tomori, Pavlovic e Loftus-Cheek), eppure il Milan ha mandato in giro per il mondo per 13 calciatori a rappresentare le proprie nazionali. Gli allenamenti a Milanello, considerando i pochissimi che sarebbero a disposizione di Amorim, riprenderanno direttamente lunedì, a sei giorni da Milan-Frosinone di domenica 22 novembre alle 18:00 a San Siro. I nazionali poi torneranno a disposizione dei club proprietario del cartellino entro giovedì 19 novembre 2026, in tempo appunto per la prossima giornata di campionato. E se si può pensare che sette giorni senza allenamenti di squadra siano tanti, beh, ecco la lista completa - che funge da lista di motivi - dei rossoneri in nazionale:

NAZIONALI EUROPEI DEL MILAN

Diego Moreira affronterà con il Belgio prima la Turchia giovedì 12 novembre alle 18:00 e poi l'Italia domenica 15 novembre alle 20:45 per la Nations League. Alphadjo Cisse, alla prima chiamata con l'Italia, sarà di scena domani a San Siro - e forse da titolare - contro la Francia giovedì 12 novembre alle 20:45 e contro il Belgio del già citato Diego Moreira domenica 15 novembre alle 20:45 a Bruxelles. Non sarà l'unico compagno di squadra che sfiderà: l'italiano giocherà contro Mike Maignan e Adrien Rabiot domani a Milano, mentre i due francesi affronteranno poi la Turchia domenica 15 novembre alle 20:45 a Bordeaux. Incroci molto interessanti, insomma, anche per eventuali dichiarazioni post partita. Luka Modric, a 41 anni, guiderà la Croazia in Nations League contro l'Inghilterra giovedì 12 novembre alle 20:45 a Londra e contro la Repubblica Ceca domenica 15 novembre alle 20:45 a Osijek; Amorim spera che gli sia concessa almeno una partita integrale di riposo, seguendo la stessa gestione organizzata ad hoc per l'ex Real Madrid in rossonero. Goncalo Ramos, così come successo tra settembre e ottobre, proverà a tornare al gol con la maglia del Portogallo affrontando la Danimarca sabato 14 novembre alle 19:45 a Braga e il Galles martedì 17 novembre alle 19:45 a Cardiff; Amorim aspetta fiducioso: in nazionale, il numero 9 ha sempre fatto bene e la fiducia per un attaccante è sempre la cosa più importante. Jashari, dopo le ultime due prestazioni negative in rossonero, proverà a ritrovarsi con la Svizzera in Nations League prima contro la Slovenia venerdì 13 novembre alle 20:45 a Lubiana e poi contro la Scozia lunedì 16 novembre alle 20:45 a San Gallo.

NAZIONALI AMERICANI DEL MILAN

Christian Pulisic, in formissima con il Milan dopo i gol contro Inter e Genoa, tornerà in scena con gli Stati Uniti dopo la parentesi - negativa - del Mondiale casalingo affrontando Haiti prima in trasferta sabato 14 novembre alle 21:30 a Miami e poi in casa a Cincinnati martedì 17 novembre alle 23:00; il numero 11 dovrà convincere Pochettino a ripuntare su di lui in maniera concreta. Estupinan, finito indietro nelle gerarchie di Amorim che gli ha addirittura preferito prima Diawara e poi Musah da terzini sinistri adattati, vestirà la maglia dell'Ecuador per due amichevoli: contro la Costa Rica venerdì 13 novembre e contro la Bolivia martedì 17 novembre nelle notti italiane.

NAZIONALI GIOVANILI DEL MILAN

Per quanto riguarda i giovani, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda saranno impegnati con l'Italia Under 21 in amichevole contro la Francia venerdì 13 novembre alle 18:30 a Laval e contro il Belgio lunedì 16 novembre alle 18:15 a Livorno. Gli azzurri sfideranno il compagno Sankhoun Diawara, il quale per la prima volta in carriera si trova nella rosa Francia Under 21. Infine, Christian Comotto giocherà con l'Italia Under 20 due amichevoli: contro il Portogallo giovedì 12 novembre alle 17:00 a Padova e contro la Svizzera lunedì 16 novembre alle 15:00 ad Abano Terme. Per tutti, non molto utilizzati in rossonero in questa prima parte di stagione, sarà fondamentale trovare continuità di minutaggio.