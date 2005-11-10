Alvini: "Sarà più bello essere nella storia del Frosinone rimanendo in Serie A"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo, in cui è stato premiato: "Sicuramente se devo ringraziare qualcuno lo dico alla mia famiglia, che ho trascurato. E la prima persona è mia moglie, che mi ha supportato. Poi alle società che mi hanno dato fiducia per allenare, sicuramente".

Qual è la vostra marcia in più?

"Sta nell'organizzazione della società, in tutte le figure. Dagli americani a Stirpe, fino a Castagnini e D'Oronzo: è visione. Non abbiamo fatto niente, però: sappiamo qual è il nostro percorso e l'obiettivo, rimanere in Serie A. A quel punto potremo programmare qualcosa di diverso".

Quando pensa sia stata la svolta della sua carriera?

"Non c'è stato un punto preciso, è un percorso che fai quotidianamente con il lavoro. In tutti questi anni, tanti, sono passato attraverso vittorie, sconfitte, gioie, delusioni: migliori e oggi siamo a questo livello".

Come sta la nazionale?

"Non vedo assolutamente il calcio italiano così in negativo. Ci sono le basi per tornare a disputare il Mondiale, e prima fare un Europeo da protagonisti. Io ci credo, la strada è giusta e ho fiducia nel calcio italiano. Non perché ci sono dentro, ma perché alla base c'è sempre visione e programmazione: il nostro calcio non è scarso. Abbiamo passato un periodo non facile ma torneremo ai vertici".

Alla ripresa giocate una serie di partite difficili.

"Ci alleniamo per essere il Frosinone. Quello che abbiamo detto all'inizio, di andare a giocare in ogni campo con la propria identità e per fare sempre il massimo. Così ce la giocheremo".

Cosa prova ad essere già nella storia del Frosinone?

"Bello esserci, ma sarà ancora più bello rimanendo in Serie A. L'obiettivo più grande che abbiamo è quello e se ci riusciamo, è sicuramente un buon lavoro fatto da tutti".