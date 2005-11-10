Jacobo Ramon si prende la Spagna: "Non ci credevo. Se sono qui è merito di Fabregas"

La prima chiamata con la Nazionale maggiore spagnola rappresenta un momento speciale per Jacobo Ramón. Il difensore del Como, arrivato in Italia appena un anno fa dopo aver lasciato il Real Madrid, si prepara a vivere un'esperienza che fino a pochi mesi fa sembrava soltanto un sogno. "Entrare qui per la prima volta è un onore immenso, sono davvero orgoglioso di essere con la Selección", ha raccontato ad As dal ritiro di Las Rozas, prima della partenza per Praga.

Il messaggio di Diao e la svolta

Ramon ha raccontato di aver scoperto la convocazione in modo del tutto inatteso. "Ero a casa e Assane Diao mi ha scritto chiedendomi di guardare il telefono. Mi ha mandato la foto della lista e, all'inizio, non riuscivo a crederci". Il centrale ha spiegato di essere consapevole di avere qualche possibilità, essendo inserito nella prelista, ma la conferma lo ha comunque colto di sorpresa. Con Luis de la Fuente, invece, nessun colloquio particolare: "Se sono qui è grazie alla fiducia che mi ha dato e a quello che sto facendo con il Como. Voglio continuare su questa strada".

Il Como, Cesc e un futuro tutto da scrivere

Ripensando alle parole pronunciate un anno fa, Ramon ribadisce di essere soddisfatto della scelta fatta: "Ho lasciato il Real Madrid per ritagliarmi uno spazio nel calcio che conta. Non posso dire di aver raggiunto il traguardo, ma sono sulla strada giusta". Un percorso nel quale è stato decisivo Cesc Fabregas. "Ha creduto subito in me, mi ha spiegato il progetto e il suo modo di vedere il calcio si adatta perfettamente alle mie caratteristiche. Gli sono davvero molto riconoscente". Intanto il presente parla di Como e Nazionale, mentre il futuro continua a sorridergli.