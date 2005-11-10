Como, arriva un indizio sul mercato di gennaio. Lavori a fari spenti per Camello?

Due passaggi importanti hanno scandito le dichiarazioni del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, in occasione del Social Football Summit. Tanti gli argomenti toccati, ma quello che ha rubato l'occhio è stato l'indizio sull'imminente mercato e il recupero degli infortunati.

Primo passo

Nelle ultime stagioni, con meno frequenza nella scorsa finestra di gennaio, il calciomercato invernale ha sempre permesso al Como di aggiustare il tiro in corso d'opera e migliorare la rosa di Cesc Fabregas. Quest'estate la dirigenza lariana ha compiuto grandi sforzi per soddisfare le richieste del tecnico catalano, da Moise Kean a Mattia Liberali e Trevoh Chalobah, ma non solo. Eppure, a fronte di un'infermeria stracolma e di valutazioni "completare" il gruppo biancoblù, il Como resterà in campana. "Sappiamo forse dove questa squadra possa essere completata, non dico migliorata", ha ammesso lo stesso ds Ludi. "Sicuramente non lo dirò in questa sede, però non faremo tanto. Anzi, mi auguro di non fare tanto, perché sarebbe anche un segnale di equilibrio e stabilità". Un'ammissione, quantomeno, delle riflessioni in ottica trasferimenti di gennaio che potrebbero toccare proprio i lariani. Seppur in piccola parte.

Occasione ghiotta

Al Como e a Fabregas piace pescare dalla Spagna, poco importa lo status di giocatore "big". E nel mirino da mesi è finito Sergio Camello del Rayo Vallecano: attaccante classe 2001, cresciuto nella cantera dell'Atletico Madrid fino al debutto in Primera nel 2019 con gol al Levante, si è consacrato a Vallecas dopo le tappe al Mirandes e il prestito iniziale, firmando a titolo definitivo fino al 2027 e consegnandosi alla storia con la doppietta ai supplementari ai Giochi di Parigi 2024 nella finale contro la Francia. Centravanti di 177 centimetri, il 23enne sta trascinando la squadra di Beñat San José ed è seguito da tutto il club lariano. Occhio perché a fine stagione diventerà un parametro zero, ma per anticipare il suo arrivo basterebbero circa 10 milioni di euro, fermo restando il diritto di recompra ancora esercitabile dall'Atletico Madrid in questa finestra invernale.

Gli infortunati

Ma quando tornano Diao, Kean e Chalobah? Due sono vicini al rientro, ossia l'attaccante senegalese e il difensore inglese: entrambi sono al lavoro in questa sosta nazionali a Mozzate per recuperare la condizione e rientrare a disposizione per il match contro il Cagliari, se tutto andrà come da programmi. "Però dobbiamo dare loro il tempo necessario, visto che si è trattato anche di infortuni particolari. Devono recuperare completamente, sentirsi bene e tornare a essere i giocatori che conosciamo", ha precisato il direttore del Como. Di certo questo discorso riguarderà maggiormente l'ex Fiorentina, reduce da trattamento specifico alla tibia a Barcellona per risolvere il fastidio riscontrato in Nazionale. Realisticamente l'obiettivo è il rientro per il big match contro la Juventus al Sinigaglia, il 29 novembre. E Jayden Addai? Il problema muscolare che gli ha impedito di concludere la partita contro il Torino lo scorso 27 ottobre viene monitorato costantemente dallo staff medico di Fabregas: da capire se al termine della sosta nazionali riuscirà a tornare almeno in panchina per il primo impegno di Serie A con i ragazzi di Pisacane.