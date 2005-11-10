Forlì, Campedelli resta in bilico: primi contatti con Andrea Dossena per l'eventuale sostituzione

Poche ore fa vi avevamo raccontato della possibilità che il Forlì potesse cambiare allenatore a pochi giorni dalla sfida contro il Ravenna, in programma per domenica prossima e ormai famosa per essere la gara nella quale tornerà a giocare Ronaldinho, giocatore e socio del club giallorosso. In serata sono arrivate altre novità, nonostante la decisione relativa al possibile esonero di Nicola Campedelli non sia ancora stata presa.

Primi contatti con Andrea Dossena

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Forlì, ha però intanto avuto un primo contatto con Andrea Dossena, ex calciatore di Napoli, Udinese e Liverpool che nella passata stagione ha guidato, da subentrante il Novara. Se l'esonero di Campedelli dovesse concretizzarsi il nome di Dossena sarebbe quindi il primo della lista della società biancorossa.