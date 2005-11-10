Pisa, chiuse le candidature per il ruolo di assistente di Comolli: i dettagli

Le candidature per il ruolo di assistente personale del presidente e amministratore delegato del Pisa Damien Comolli si sono chiuse e nei prossimi giorni arriverà l’annuncio del profilo scelto dopo un vero e proprio ‘casting’ con tanto di offerta pubblicata attraverso Jobify Recruiting e rilanciata su LinkedIn, che prevede un contratto iniziale di dodici mesi con l’obiettivo di un successivo inserimento stabile nella società. Lo riporta Sestaporta.news spiegando che nell’annuncio si chiedevano precise caratteristiche ai candidati: "cinque anni d’esperienza come assistente personale o di direzione al fianco di imprenditori, dirigenti o personalità di alto livello. Richiesti italiano madrelingua, inglese professionale fluente e padronanza di Canva, PowerPoint, Microsoft 365 e Google Workspace. Un’esperienza precedente nel calcio professionistico, nei media, nell’intrattenimento o nel settore del lusso rappresentava un requisito preferenziale. La retribuzione indicata nell’offerta va da 40mila a 55mila euro lordi annui, in base all’esperienza".

Quali saranno i compiti dell’assistente di Comolli

La persona che sarà nominata assistente personale del dirigente dovrà non solo gestire l’agenda, le richieste e i viaggi del presidente e curare i rapporti con sponsor e istituzioni, ma anche gestire le informazioni riservate societarie, finanziarie e di calciomercato. Per questo l‘incarico richiede discrezione assoluta, precisione e capacità di organizzare e gestire rapidamente materiale sensibile. Nell’annuncio infatti viene sottolineata anche la necessità di “saper dire di no con fermezza, mantenendo cortesia e attenzione ai rapporti professionali”. L’assistente dovrà poi essere presente allo stadio nelle gare casalinghe avendo anche la responsabilità dell’accoglienza dei vip e della tribuna autorità, mentre in trasferta l’obbligo di presenza non ci sarà.