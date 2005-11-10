Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio

E' scomparsa in questi giorni Gabriella Grassi, storica responsabile della segreteria della Lazio dal 1969 al 2003. E a parlarne alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, sono stati due ex calciatori biancocelesti Angelo Gregucci e Luigi Martini.

Angelo Gregucci: "Una donna elegante, una professionista di livello top. Quando arrivai a Roma, firmai il contratto e c'era lei. Era tutto quello che era l'ambiente Lazio. Aveva una grande esperienza, aveva conoscenze incredibili nel mondo Lazio. Lei risolveva problemi. All'epoca la figura del dirigente era importante, lei era quella che risolveva i problemi di tutti. Era una donna preparata, ha vissuto tante storie ed epoche diverse, quelle dove c'erano problemi economici ma anche di grandi successi. Ma lei era una donna molto competente, e tutti i presidenti hanno trovato lei come comun denominatore. Era una persona che conosceva bene gli uomini e sapeva risolvere i problemi di tutti. Nei momenti difficili, come la stagione del -9, Gabriella era il nostro faro. Conosceva tutti i regolamenti federali, era molto lucida nello spiegarci le cose. E' stato un personaggio irripetibile per la Lazio, per la lungimiranza e le qualità".

Luigi Martini: "E' entrata nel '69, quindi ha visto nel bene e nel male la Lazio. Era una professionista eccellente, era di fatto il direttore generale. Si demandava tanto a lei, era stimata da tutti i presidenti e dirigenti. Era lei che ti risolveva tutto. Era una grande professionista che sapeva curare i rapporti umani, con i calciatori e le loro famiglie. Sapeva con delicatezza curare i rapporti in maniera incredibile, cercando di risolvere qualsiasi problema nasceva. Seguiva i giocatori passo passo nei loro problemi, fino a che non si risolvevano. Noi eravamo organizzati con il capitano per chiedere alla società i biglietti per le partite, due a testa. Ma erano sempre pochi. Chiedevamo di parlare col presidente ma poi lui demandava a Gabriella. Lei era quella che riusciva a mediare e a ottenere il risultato. E non era semplice".