Italia, Zaniolo lascia Coverciano e spiega perché. Liberali e Cisse parlano in conferenza

L'Italia di Roberto Mancini è quella dei giovani, di Mattia Liberali e Alphadjo Cisse, due debuttanti in azzurro che hanno condiviso insieme l'esperienza dello scorso anno al Catanzaro. Non è invece la Nazionale di Nicolò Zaniolo, che ha lasciato il ritiro per questioni legate alla sua vita e non rese note dal classe '99 e dalla FIGC.

Zaniolo saluta Coverciano

Il numero 10 dell'Udinese ha chiarito sui social la sua decisione: "Non è stato facile, è dovuta a motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre stato motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla".

Liberali e Cisse pronti per l'esordio

Il fantasista del Como è tornato sul suo addio al Milan in conferenza: "Non sono rammaricato, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Non è stato facile, ma è sempre importante guardare avanti. Nel mio nuovo club sta andando molto bene e poi mi sto trovando molto bene anche con il gruppo, Fabregas mi sta aiutando tanto, mi ha dato molta fiducia fin dal primo momento".

Chi sta facendo ancora meglio è proprio il classe 2006 del Milan, capocannoniere dei rossoneri: "Mi ispiro a Balotelli, in Nazionale è sempre stato un riferimento per me. La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Bisogna fare le cose un passo alla volta, il primo pensiero è giocare, per la titolarità si vedrà". Chiosa finale sull'obiettivo Scudetto: "Al Milan vincere è la priorità, qualsiasi competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare alcuna competizione, devi vincere tutto".