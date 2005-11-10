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Trasferta vietata a Reggio Emilia, il Livorno: "Così rischiamo la disaffezione del pubblico"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:48Serie C
10.11.2026 20:48Serie C
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La società labronica con un comunicato si schiera, nel pieno rispetto dei ruoli, contro la decisione di vietare la trasferta. Ricordando la gara di Coppa Italia e il recente Sassuolo-Lazio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Stefano Scarpetti

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 prende atto con rammarico del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno per la gara Reggiana–Livorno, in programma sabato 14 novembre alle ore 14:30. Ancora una volta, molti tifosi amaranto non potranno seguire la squadra in trasferta e farle sentire il proprio sostegno. Una decisione che colpisce anche famiglie, giovani e appassionati che vivono il calcio come un momento di aggregazione e partecipazione". Inizia così la nota che la società labronica ha pubblicato sui propri canali social per criticare la decisione presa in vista della gara in programma sabato 14 novembre.

"Pur nel pieno rispetto del ruolo delle autorità e delle loro valutazioni in materia di sicurezza, riteniamo importante conoscere le motivazioni che hanno portato a questo provvedimento e comprendere se siano state valutate soluzioni alternative. - si legge ancora nella nota - Ricordiamo che i tifosi della Reggiana sono stati accolti a Livorno in occasione della partita di Coppa Italia disputata quest’estate. Episodi come questo mostrano quanto sia importante continuare a lavorare insieme per favorire un clima di rispetto e una partecipazione serena alle manifestazioni sportive.

Il calcio vive della passione dei suoi tifosi. Quando le restrizioni alle trasferte si ripetono, il rischio è che aumenti la disaffezione, soprattutto tra i più giovani, proprio in un momento in cui tutti noi vorremmo riportare più persone e più famiglie negli stadi. In un fine settimana con i campionati maggiori fermi per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, riteniamo che lo stop non sia dovuto alla carenza di personale di servizio nelle Forze dell’Ordine e che solo quindici giorni addietro al Mapei Stadium di Reggio Emilia si è giocata la partita Sassuolo - Lazio con la presenza sugli spalti di ben 13000 tifosi della Lazio, siamo certi che la presenza di almeno 300 tifosi del Livorno non rappresentasse una minaccia per l’ordine pubblico della città emiliana.

Per queste ragioni, l’US Livorno 1915 auspica un confronto aperto e costruttivo con le autorità competenti, la Reggiana e i rappresentanti dei tifosi, per individuare soluzioni che consentano, nelle prossime occasioni, di conciliare la sicurezza con la più ampia partecipazione possibile".

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