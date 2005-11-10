Palermo, Perin sicuro: "Meglio parare un rigore sotto la Nord che in Champions League"

Può un rigore parato sotto la Curva Nord del Barbera essere più significativo di uno parato in Champions League? A quanto pare sì. Il portiere del Palermo Mattia Perin infatti non ha avuto alcun dubbio a rispondere alla domanda di DAZN, nel corso di un’intervista realizzata al centro sportivo di Torretta, in cui gli si chiedeva di scegliere fra le due opzioni. “Parare un rigore sotto la Curva Nord” è stata la risposta secca del portiere rosanero

Nel corso dell’intervista, con risposte secche alle domande, il classe ‘92 ha poi spiegato di preferire una vittoria per 1-0 a una per 4-3 e ha ribadito come il risultato collettivo della squadra venga prima delle statistiche personali, mentre alla domanda su una partita con dieci parate o una senza subire tiri, ha risposto: “Dipende dal risultato”. Lo stesso principio ha guidato la scelta tra un suo rigore parato al novantesimo e il gol di un compagno: “Immaginiamo che stiamo pareggiando: il gol del proprio attaccante”. Lo riporta Stadionews.it.