Sassuolo, l'aria è cambiata: Carnevali 'solo' 2 esoneri in 12 anni, Palmieri uno in pochi mesi

Nelle scorse ore si è consumato il cambio della guardia sulla panchina del Sassuolo, con l'arrivo di Roberto D'Aversa al posto dell'esonerato Alberto Aquilani. Fatale per quest'ultimo la recente serie negativa di risultati, che ha visto gli emiliani perdere per 5 partite di fila in campionato, figurando peraltro come difesa più battuta dell'intera Serie A. Una serie di problemi che hanno finito per indurre la dirigenza del Sassuolo, guidata dal responsabile dell'area tecnica Francesco Palmieri, a optare per l'esonero.

Aquilani via dopo 11 partite

Il percorso di Aquilani al Sassuolo è durato appena 11 partite e questo potrebbe essere un chiaro segnale di come l'aria sia cambiata, nella dirigenza neroverde. La sensazione che qualcuno ha pensato, ed altri pure espresso, secondo cui se ci fosse stato ancora Giovanni Carnevali (nel frattempo volato alla Juve) probabilmente ad Aquilani sarebbero state date altre chances, potrebbe non essere errata.

Carnevali non aveva il vizio

Per dare maggior forza alla pura impressione, c'è lo storico dei 12 anni di Carnevali da dirigente del Sassuolo. Nei quali l'ex AD neroverde non ha mai operato un cambio di allenatore così presto. In generale, si può dire che l'esonero non sia nelle sue corde, visto che vi ha ricorso solamente in due occasioni. Entrambe le volte in Serie A: la prima ormai quasi un decennio or sono, quando esonerò Bucchi dopo 14 partite. Nel 2023/24, invece, Dionisi ha resistito fino alla 20^.

I 2 esoneri di Carnevali nei 12 anni al Sassuolo

2017/18 - Cristian Bucchi alla 14^

2023/24 - Alessio Dionisi alla 20^