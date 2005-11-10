Forlì, arriva l'annuncio delle dimissioni di Campedelli: "Motivi di carattere personale"

Nelle scorse ore era emersa la notizia delle dimissioni del tecnico Nicola Campedelli dalla guida del Forlì a pochi giorni dal derby contro il Ravenna che avrà una visibilità internazionale grazie al ritorno in campo di Ronaldinho dopo 11 anni dal ritiro con la maglia dei giallorossi romagnoli. Ora la notizia è diventata ufficiale con il club biancorosso che ha spiegato come alla base della decisione ci siano motivazioni personali.

La nota del Forlì sulle dimissioni di Campedelli

"La società Forlì Football Club rende noto che, in data odierna, Nicola Campedelli si dimette dal proprio incarico come tecnico della prima squadra. Tale decisione si è resa necessaria per motivi di carattere personale che non permettono al tecnico di proseguire il percorso all’interno del club. La società desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al mister per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il suo percorso in biancorosso. Al di là degli aspetti tecnici e sportivi, il club desidera sottolineare soprattutto le qualità umane che lo hanno contraddistinto. A lui vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per le future soddisfazioni, dentro e fuori dal campo".

Chi in panchina a Ravenna?

Il Forlì si trova così a dover decidere cosa fare: se scegliere subito un sostituto a cui affidare la squadra o andare a Ravenna a giocare il derby con il vice Gianluigi Bamonte in panchina. Una decisione è attesa nelle prossime ore.