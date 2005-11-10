Palermo, Mazzitelli fuori lista fino a gennaio: chi gli farà posto? Gyasi il maggior indiziato

Nei prossimi giorni il Palermo opererà un cambio nelle liste over per il campionato di Serie B con l’esclusione di Luca Mazzitelli, arrivato da svincolato a metà settembre, e il ritorno dell’esterno offensivo Gabriel Strafezza che era stato escluso dopo l’infortunio a inizio stagione. dopo questo cambio Mazzitelli potrebbe essere utilizzato comunque in Coppa Italia, con il 15 dicembre la sfida al Dall’Ara contro il Bologna, per poi essere reintegrato definitivamente in rosa a partire da gennaio quando la lista potrà essere nuovamente modificata.

Chi farà posto a Mazzitelli a gennaio?

Scatta così il toto-nome di chi sarà l’over che a gennaio farà spazio al ritorno dell’esperto centrocampista venendo ceduto nel corso del mercato invernale. Il papabile è Emmanuel Gyasi, esterno destro classe ‘94, che è stato utilizzato molto poco da Pippo Inzaghi in questa stagione. L’esterno destro infatti è sceso in campo in sole quattro occasioni collezionando 140 minuti in campo essendo chiuso dalla rivelazione Dominic Vavassori in quel ruolo. Con il rientro di Strefezza la concorrenza aumenterà ulteriormente con Gyasi che potrebbe scivolare ancora indietro nelle gerarchie fino a gennaio, quando potrebbe lasciare il Palermo dopo un anno e mezzo.

Mazzitelli sempre più coinvolto

Arrivato a stagione già iniziata, il mediano ha esordito dopo un mese dal suo sbarco in rosanero contro l’Empoli il 10 ottobre entrando nel finale di gara. Da allora ha trovato maggiore minutaggio giocando anche da titolare nella sfida contro il Pisa di fine ottobre e collezionando in totale 184’ in sei presenze totali venendo progressivamente sempre più coinvolto da Inzaghi che ora dovrà rinunciare a lui, a malincuore, per un paio di mesi.