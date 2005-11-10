L'Inter perde i pezzi: dopo Bonny, si fermano anche Thuram e Stankovic. Chivu preoccupato

È un periodo clamorosamente sfortunato per l'Inter di Cristian Chivu. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria per 2-0 contro il Como che i nerazzurri devono fare i conti con gli infortuni di Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram e Aleksandar Stankovic, quest'ultimi due resi noti nella giornata di martedì: con Lautaro Martinez ancora ai box, la speranza del tecnico rumeno è di recuperare almeno il Toro e un altro interprete per non rischiare di rimanere con il solo Esposito in attacco.

L'entità degli infortuni

Thuram ha riportato una tensione al muscolo ischiocrurale destro e non sembra preoccupare più di tanto per la sfida contro l'Atalanta, in programma alla ripresa. È chiaro però che resta un po' di apprensione, soprattutto perché ogni tipo di valutazione verrà fatta solamente nei prossimi giorni ad Appiano Gentile. Situazione decisamente più seria quella di Bonny, che ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e rischia 3-4 settimane di stop.

Infine c'è il caso legato a Stankovic, il quale non era sceso in campo nel match disputato a San Siro, ma si è fermato in allenamento con la Serbia a causa di una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. I tempi di recupero saranno chiariti in seguito, ma l'ennesimo infortunio non lascia dormire sonni tranquilli all'Inter, che dovrebbe comunque riabbracciare pure Stones e Jones.

La lista dei convocati in nazionale dell'Inter

Nicolò Barella (Italia)

Alessandro Bastoni (Italia)

Federico Dimarco (Italia)

Francesco Pio Esposito (Italia)

Carlos Augusto (Brasile)

Petar Sucic (Croazia)

Andy Diouf (Francia)

Djed Spence (Inghilterra)

Piotr Zielinski (Polonia)

Manuel Akanji (Svizzera)

Hakan Calhanoglu (Turchia)