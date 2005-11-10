Roma, il sogno Endrick prende quota: Gasperini aspetta il grande colpo per puntare in alto

La Roma guarda con grande attenzione al mercato invernale e sogna il colpo che potrebbe alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Nei prossimi giorni è previsto un confronto con Ryan Friedkin per definire le strategie di gennaio, con l'obiettivo di consegnare all'allenatore i rinforzi richiesti per alimentare le ambizioni della squadra.

Endrick resta il primo obiettivo

Il nome in cima alla lista, riporta il Corriere dello Sport è quello di Endrick. L'attaccante brasiliano, seguito anche dal Milan, starebbe valutando l'ipotesi di lasciare il Real Madrid per trovare maggiore continuità dopo un impiego limitato tra Liga e Champions League. "Ho solo vent'anni e vedrò come evolveranno le cose. Voglio giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa accadrà a gennaio, chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera", ha dichiarato ai media brasiliani. La Roma rappresenterebbe una destinazione gradita, anche grazie al sistema di gioco di Gasperini e alla possibilità di avere un ruolo da protagonista. A Trigoria i contatti con l'entourage del giocatore non si sarebbero mai interrotti e si lavora a un possibile prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Le alternative sul tavolo

La dirigenza giallorossa, comunque, continua a monitorare anche altri profili per rinforzare gli esterni offensivi. Il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato la ricerca di un giocatore rapido e capace di attaccare la profondità, caratteristiche che portano ai nomi di Kvernadze, Rodrigo Riquelme e Samuel Lino. La priorità resta però Endrick, il talento individuato per aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità a un reparto offensivo che punta a diventare decisivo nella corsa ai grandi traguardi.