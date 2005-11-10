Ausilio gioca sui motivi dell'addio all'Inter. Voleva un contratto migliore e più lungo

“Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni". Ha parlato così Piero Ausilio dopo l'addio all'Inter, con il rapporto concluso in maniera improvviso a fine mercato. "L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto: non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto: prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato: ci saranno altre possibilità”.

Il motivo dell'addio

In realtà Ausilio ha deciso di salutare per una questione di opportunità, sì, ma anche perché credeva di meritarsi un contratto più lungo, a cifre più alte. Invece era arrivata solamente una proposta per un altro anno di contratto a cifre simili, invece che alzarle con un triennale. A quel punto, dopo i buoni anni all'Inter, Ausilio ha deciso che fosse arrivato il momento di salutarsi.

È chiaro che il dirigente può essere un nome per qualsiasi squadra che ha necessità di rinforzare la dirigenza. Però Roma e Juventus hanno cambiato da poco, il Milan sembra orientato a un altro tipo di management. Il cerchio appare restringersi.