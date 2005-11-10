Hellas Verona, ancora lontano il rientro di Serdar. Nessuna forzatura per evitare ricadute
Tommaso Maschio
In casa Hellas Verona si attende sempre il ritorno in campo del centrocampista Suat Serder fermo ormai da febbraio dopo il grave infortunio subito e la conseguente operazione chirurgica al legamento crociato. Il classe ‘97 avrebbe dovuto riprendere confidenza con il campo nel mese di ottobre, ma il programma di rientro è slittato nuovamente a causa di una ricaduta muscolare subita nei giorni scorsi.
Difficoltà coi carichi di lavoro, ma niente fretta
Il tedesco d’origine turca dunque fa registrare ancora lo zero alla casella convocazioni in questa stagione con il suo rientro che somiglia sempre più a un vero e proprio calvario visto che ancora oggi Serdar fatica a sostenere carichi di lavoro più intensi come spiegato anche dal tecnico Marco Baroni dopo la sfida contro il Mantova (“Si allena, ma quando spinge ci sono problemi”).
Come riporta Tggialloblù il Verona attende ed è deciso a non forzare i tempi di rientro in campo del centrocampista volendo evitare ulteriori ricadute o un altro infortunio che rappresenterebbe una mazzata psicologica per il calciatore.