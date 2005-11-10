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Bari, il Comitato dei Garanti: "Prendiamo atto della nota del club. Evitiamo strumentalizzazioni"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 23:49Serie C
10.11.2026 23:49Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è chiusa, almeno per il momento, la querelle fra il Comitato dei Garanti e il Bari dopo il botta e risposta di ieri fra le parti in merito ai documenti chiesti dai primi alla proprietà del club pugliese in vista della scadenza dell'esercizio della multiproprietà (fissata per l'estate 2028) e la cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis.

Il nuovo comunicato del Comitato dei Garanti

"Prendiamo atto della nota diffusa dalla SSC Bari e, anche al fine di evitare strumentalizzazioni che non ci appartengono, riteniamo corretto non aggiungere altro attraverso ulteriori dichiarazioni o comunicati. - si legge nella nota del Comitato - Giovedì rappresenteremo al Sindaco, con chiarezza e nel dettaglio, quanto è accaduto, quali richieste sono state formulate, quali riscontri sono pervenuti e per quali ragioni il Comitato è arrivato alla determinazione assunta".

La parole del portavoce Sassanelli

Il portavoce del Comitato dei Garanti del Bari Gaetano Sassanelli nella giornata di ieri aveva parlato così: “Abbiamo registrato l'impossibilità di portare a compimento il nostro lavoro. Non potevamo consentire di dare delle coperture morali a chi non voleva adempiere agli impegni assunti. Abbiamo dovuto prendere atto che non c'era una reale e concreta disponibilità ad assolvere agli impegni. Quando abbiamo chiesto la documentazione, ci è stato assicurato che ci sarebbe stata fornita. Ci è stata fornita una prima parte, abbiamo fatto una nuova lettera spiegando che c'era stato un equivoco e mancavano alcune cose. Poi ci è stata mandata una cartuccella che non aveva nessun valore. (…) La squadra è patrimonio della città e loro devono dare conto e giustificazioni di ciò che fanno. Questa era la nostra funzione, controllarli, incalzarli. Va bene lo stesso, può servire a togliere la maschera. Se vuoi vendere, non hai difficoltà ad essere trasparente ed essere sostenuto dalla piazza. Loro sono contro tutti quanti".

La risposta della proprietà del Bari

SSC Bari comunica di aver fornito in data odierna riscontro all’ultima comunicazione del Comitato di Garanzia del 5 novembre scorso, cogliendo l’occasione per ribadire quanto segue. La Società ha sempre assicurato la propria disponibilità a un’interlocuzione costruttiva con il Comitato e con l’Amministrazione Comunale, fornendo tempestivamente le informazioni richieste e trasmettendo la documentazione economico-finanziaria relativa all'esercizio pregresso, nonché il budget previsionale della stagione sportiva 2026-2027, unitamente alle evidenze attestanti l’impegno della proprietà a garantirne la copertura finanziaria, anche con riferimento alla perdita di esercizio. Ha inoltre illustrato, in occasione dell’incontro del 17 ottobre, le modalità di gestione dei contatti con soggetti terzi potenzialmente interessati all’acquisizione di azioni del Club, indicando i nominativi dei due Advisor attualmente operanti con mandato non esclusivo.

Gli unici documenti non trasmessi riguardano atti non pertinenti rispetto alle finalità informative del Comitato, ovvero documenti soggetti a specifici vincoli di riservatezza nei confronti di terzi, rispetto ai quali la Società ha comunque puntualmente illustrato le ragioni della mancata ostensione. SSC Bari ritiene pertanto di aver fornito un quadro informativo ampio e circostanziato, dando riscontro alle richieste del Comitato nel rispetto delle proprie prerogative societarie e degli obblighi di riservatezza.

La Società conferma la propria disponibilità a proseguire un confronto sereno e costruttivo, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie, nell’interesse del Club e della città di Bari.

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