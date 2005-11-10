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Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:04Serie C
10.11.2026 19:04Serie C
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A pochi giorni dall'atteso derby contro il Ravenna, con il ritorno in campo di Ronaldinho, l'allenatore biancorosso decide di fare un passo indietro. Scatta la corsa alla successione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

A pochi giorni dal derby contro il Ravenna in cui farà il suo ritorno in campo Ronaldinho, il Forlì si trova improvvisamente senza allenatore. Il tecnico Nicola Campedelli, che era dato come traballante, ha infatti deciso di lasciare la panchina presentando le proprie dimissioni alla società. Alla base della scelta ci sarebbero motivi strettamente personali.

Campedelli ha comunicato la decisione alla squadra

Secondo quanto riferito dall’edizione on line del Corriere Romagna il tecnico, dopo averne parlato nella giornata di ieri con la società e i componenti dello staff, nella giornata di oggi si è recato al campo d’allenamento, accompagnato dal direttore sportivo Matteo Mariani, per parlare con la squadra e spiegare i motivi che lo hanno spinto a fermarsi. Discorso molto apprezzato e molto ricco di pathos, con molti giocatori che si sono emozionati fino alle lacrime.

Chi in panchina a Ravenna?

Il Forlì, in attesa dell'ufficializzazione dell'addio, si trova così a dover decidere cosa fare: se scegliere subito un sostituto a cui affidare la squadra o andare a Ravenna a giocare il derby con il vice Gianluigi Bamonte in panchina. Una decisione è attesa nelle prossime ore.

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