Colpo di scena a Forlì: il tecnico Campedelli si è dimesso per motivi personali

A pochi giorni dal derby contro il Ravenna in cui farà il suo ritorno in campo Ronaldinho, il Forlì si trova improvvisamente senza allenatore. Il tecnico Nicola Campedelli, che era dato come traballante, ha infatti deciso di lasciare la panchina presentando le proprie dimissioni alla società. Alla base della scelta ci sarebbero motivi strettamente personali.

Campedelli ha comunicato la decisione alla squadra

Secondo quanto riferito dall’edizione on line del Corriere Romagna il tecnico, dopo averne parlato nella giornata di ieri con la società e i componenti dello staff, nella giornata di oggi si è recato al campo d’allenamento, accompagnato dal direttore sportivo Matteo Mariani, per parlare con la squadra e spiegare i motivi che lo hanno spinto a fermarsi. Discorso molto apprezzato e molto ricco di pathos, con molti giocatori che si sono emozionati fino alle lacrime.

Chi in panchina a Ravenna?

Il Forlì, in attesa dell'ufficializzazione dell'addio, si trova così a dover decidere cosa fare: se scegliere subito un sostituto a cui affidare la squadra o andare a Ravenna a giocare il derby con il vice Gianluigi Bamonte in panchina. Una decisione è attesa nelle prossime ore.