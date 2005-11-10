Il presidente Manzo fa sentire la sua vicinanza all'Arezzo. Presente alla ripresa degli allenamenti

Il presidente dell'Arezzo Manzo ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra e al tecnico Cristian Bucchi alla ripresa degli allenamenti in una settimana che vedrà il campionato fermo a causa degli impegni delle Nazionali. Un segnale importante per il gruppo amaranto che si prepara alla sfida contro il Padova in cui andrà alla ricerca della prima vittoria interna in questo campionato. La squadra di Bucchi infatti nelle cinque gare giocate allo Stadio Città di Arezzo ha raccolto solamente due punti.

Manzo presente agli allenamenti

Dopo due giorni di riposo, la squadra si è allenata oggi presso lo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino, dove ha svolto una seduta prevalentemente orientata al lavoro aerobico. Sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico e alla presenza del presidente Guglielmo Manzo, il gruppo ha affrontato una serie di esercitazioni finalizzate all’incremento della condizione atletica, prima di chiudere l’allenamento con una partita a ranghi contrapposti. Domani è in programma una seduta mattutina.

Report medico

L’S.S. Arezzo comunica che Viviani è rientrato regolarmente in gruppo, svolgendo l’intera seduta di allenamento a pieno regime con i compagni. Cerri e Mancini hanno invece effettuato un lavoro differenziato a causa di problematiche muscolari di basso grado. Nella giornata di domani i due calciatori saranno sottoposti ad esami strumentali di controllo per ulteriori accertamenti. Prosegue infine il percorso riabilitativo di Luca Chierico, alle prese con il recupero dall’infortunio riportato nella gara disputata a Carrara.