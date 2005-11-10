Benevento, Kouan sul derby: "Volevamo vincerlo, per noi e per i tifosi. Saio ha pianto"

Il centrocampista del Benevento Christian Kouan è tornato a parlare dopo il pareggio nel derby contro l’Avellino tornando sulla gara dell’ultimo fine settimana ed elogiando la forza del gruppo giallorosso: “Volevamo portare a casa il derby per la gente e per tutti noi, per i sacrifici che facciamo tutti i giorni. In questa squadra siamo 26-27 ragazzi tutti importanti. -.prosegue il calciatore come riporta Calciobenevento.it - Mi spiace particolarmente per Saio, a fine partita si è messo a piangere e voleva prendersi la colpa del gol, ma non è stata colpa sua, di tutta la squadra. Siamo tutti vicini a lui, questo è il bello del calcio“.

Kouan parla da leader

Il classe ‘99 parla da vero leader del gruppo soffermandosi sui compagni che hanno trovato meno spazio o che stanno vivendo un momento più complicato: “Mi spiace per chi è rimasto a casa come Talia o per chi gioca poco come Tumminello, ma anche per Mignani. Volevo segnare per dedicargli il gol, in questa settimana ha sofferto tanto. Si vede anche in queste cose che siamo una bella squadra. - prosegue Kouan – Salvemini? È un ragazzo d’oro che fa tanto lavoro sporco, ma non riesce a segnare. So però che si sbloccherà e inizierà un’altra musica”.