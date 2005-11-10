Il Milan cerca un terzino per gennaio: nel mirino c'è l'olandese Givairo Read

Il Milan cerca un terzino destro per il mercato di gennaio. L'ultimo nome sul taccuino della società rossonera è quello di Givairo Read. Il giocatore del Feyenoord è uno dei nomi più interessanti dell'Olanda di Xavi Hernandez che il club rossonero seguirà anche durante questa sosta per le Nazionali.

La Roma e la sfida con Leao

Salito alla ribalta anche sulle cronache italiane quando proprio in una gara contro il Milan marcò e riuscì a fermare un Rafael Leao in grandissima forma, la scorsa estate Read è stato seguito con forza dalla Roma. Il club giallorosso ha provato a portarlo via dalla società di Rotterdam una volta che Zeki Celik aveva lasciato per andare alla Juventus. Le attenzioni della società sono poi andate altrove, con Nahuel Molina prescelto per l'esterno, ma Read è stato tra i nomi più caldi sulla scrivania della dirigenza.

L'Inter e il costo di Read

Adesso Read torna caldo per il mercato italiano. Nell'ultima estate anche l'Inter aveva valutato il colpo per sostituire Denzel Dumfries. Il Milan cerca un calciatore nel reparto visto che Fikayo Tomori resta comunque tra i potenziali partenti per società e dirigenza e lo stesso Ruben Amorim ha chiesto un rinforzo nel ruolo. Read piace per prospettiva ma anche per apporto che potrebbe dare nell'immediato. Ma serve convincere il Feyenoord che a meno di 30 milioni potrebbe non cedere...