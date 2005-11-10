Zaniolo dopo aver lasciato Coverciano: "Non è stato facile, rispettate la sfera privata"

Nella mattinata di oggi Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano, rinunciando alla convocazione con la nazionale di calcio dell'Italia per motivi familiari. A dare ulteriori dettagli, interviene il giocatore stesso con un messaggio diffuso attraverso le proprie Instagram Stories.

Il messaggio su Instagram

Ha scritto Zaniolo sui suoi social: "Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre stato motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla".