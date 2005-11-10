Zaniolo dopo aver lasciato Coverciano: "Non è stato facile, rispettate la sfera privata"
Dimitri Conti
Nella mattinata di oggi Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano, rinunciando alla convocazione con la nazionale di calcio dell'Italia per motivi familiari. A dare ulteriori dettagli, interviene il giocatore stesso con un messaggio diffuso attraverso le proprie Instagram Stories.
Il messaggio su Instagram
Ha scritto Zaniolo sui suoi social: "Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre stato motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla".