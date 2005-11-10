Spalletti e Allegri: quale lavoro salvare? Il parere degli opinionisti

A questa seconda pausa per le Nazionali, Napoli e Juventus arrivano sicuramente come le big deluse di questa prima parte di stagione. E i due tecnici, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, sono sulla graticola. Ma quale lavoro salvare tra i due? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Io dico Spalletti, la qualità della Juve non pareggia quella del Napoli. Spalletti ci sta mettendo qualcosa di suo. Il Napoli è più forte, ha più qualità, il ritardo è clamoroso e ha attenuanti anche Max. Però entrambi non devono lamentarsi, hanno un nome importante. Se hanno tante aspettative è perché sono bravi. Allenatori importanti, critiche importanti, non devono risentirsi di questo. Allegri dovrebbe essere contento di essere criticato, perché si chiama Allegri".

Emanuele Gamba: "Io salverei più Saplletti, considerando che Allegri allena una squadra seconda e prima negli ultimi due anni. La Juventus invece è dal 2020/2021 che è in fase continua di peggioramento. Spalletti si ritrova a lavorare in una situazione più complicata e oltretutto non vuole portare solo la squadra ad essere competitiva, ma vuole ricostruire uno stile e riaggiornare il dna della Juventus. Allegri invece continua a vivere di presente. Su queste basi il lavoro del tecnico bianconero è quello più difficile e dunque anche quello da preservare. Oltretutto, al di là della parentesi in Nazionale, Spalletti negli ultimi tempi ha vinto con il Napoli, mentre Allegri è in calo da tempo".

Paolo Marcello: "Di Spalletti. E' anche sfortunata la Juve con gli episodi arbitrali. Qualcosa nella Juve vedo, vedo degli strappi, dei momenti, una squadra che non ha la continuità nei 90 minuti. A vedere le stesse cose nel Napoli devo impegnarmi".

Andrea Piervincenzi: "Mentre Spalletti è ancora super attuale, alla ricerca di un'idea nuova che non ha ancora trovato, su Allegri dico che per me se non uccide il vecchio Allegri e riparte da zero...il calcio dove ha vinto è scomparso ormai. Allegri non riesce a ritrovarsi nel calcio di oggi".

Fabiano Santacroce: "Se vediamo le due formazioni hanno avuto problemi impressionanti per via degli infortuni e i problemi del gol. E' un'annata assurda. Bisogna aspettare questa sosta e che qualcuno rientri. Se guardiamo solo i punti, è normale che due allenatori come loro non devono stare lì e non va bene. Ma ci sono troppe attenuanti. E' difficile allenare un gruppo con tanti infortuni e dove devi cambiare spesso".

Michelangelo Rampulla: "Se le cose non vanno bene, come quando ci si esalta, si deve criticare. Su Spalletti dico che dalla sua ci sono i tanti infortuni e il non aver potuto mai schierare la squadra titolare. Poi qualcosa di buono si vede. Per quanto riguarda Allegri, ci sono attenuanti anche lì. Sono solo all'inizio, poi torneranno i vari giocatori e cominceranno a risalire entrambi".

Guido De Carolis: "Salvo il lavoro di Spalletti, perché la Juve è una squadra costruita male e forse più di così è difficile fare. Il Napoli dovrebbe stare molto più in alto e Allegri dovrebbe fare meglio".

Giovanni Mussa: "Preferisco Spalletti. Come rosa il Napoli è nettamente più forte di quella della Juve, ma da un punto di vista di gioco la Juve, con una rosa inferiore e con tanti giocatori determinanti fuori, nonostante le mille difficoltà ha avuto un'idea. Quando vedo il Napoli, vedo estemporaneità".

Antonio Paganin: "Di Allegri. E' stato penalizzato molto dagli infortuni. Se vediamo, vedo più la possibilità di Allegri di aver toccato il fondo e ripartire. E ad oggi vedo il Napoli che ha più anima della Juve".