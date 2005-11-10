L'esordio precoce e poi? A 27 anni di Zaniolo in Nazionale ancora non c'è traccia

Nicolò Zaniolo ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale: motivi personali. Nel corso del secondo giorni di lavori a Coverciano, l'attaccante dell'Udinese ha chiesto a Roberto Mancini di smarcarsi dalla convocazione per tornare a casa. "Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre stato motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla", ha scritto il classe '99 sui social. Parole che chiariscono una volta di più come questo passo indietro sia dettato solo da questioni legate alla sfera privata.

Ha saltato tutti gli appuntamenti più importanti

Zaniolo salta quindi le sfide contro Francia e Belgio, non proprio le due gare più importanti della storia della Nazionale. Eppure ciò che balza all'occhio è soprattutto il fatto che dopo la convocazione precoce - dopo che proprio Mancini lo fece debuttare in azzurro a 19 anni e otto mesi - di lui con la maglia dell'Italia praticamente non c'è traccia. A causa della rottura del legamento crociato saltò l'Europeo vinto nel 2021, a causa di una frattura del metatarso ha saltato nel 2024 la competizione continentale giocata decisamente peggio in Germania. Non c'era a Palermo contro la Nord Macedonia, non è stato convocato lo scorso marzo da Gattuso per la sfida di Zenica contro la Bosnia. Dopo quell'esordio precoce, insomma, Zaniolo ha sistematicamente saltato tutti gli appuntamenti più importanti della nostra Nazionale.

Non gioca con l'Italia da due anni e mezzo

L'ultima sua partita con la maglia azzurra è di due anni e mezzo fa, l'amichevole di marzo 2024 contro l'Ecuador. In totale per lui sono 19 presenze e due gol realizzati entrambi il 18 novembre 2019 nella gara di qualificazione all'Europeo itinerante vinta 9-1 contro l'Armenia. Quasi sette anni fa.

"Cosa ti aspetti da Zaniolo?", è stato chiesto lunedì al CT Mancini. "Che riesca - la sua risposta - a rendere per le qualità che ha e che riesca a rendere durante le partite. Che inizi a diventare decisivo durante le partite. Oggi deve fare la differenza, non è più un ragazzino". Già, perché da quella famosa convocazione precoce più volte citata dall'attuale CT sono passati oltre sette anni ma di Zaniolo in Nazionale oggi resta praticamente solo quello. C'è ancora tempo per cambiare la storia, certo, ma ormai non è più così tanto. E a questo punto non è nemmeno così scontato che accadrà.