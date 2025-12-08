Udinese-Genoa, c'è il primo cambio dopo 15': problemi per Zemura
Problemi per Zemura dell'Udinese. L'esterno sinistro dei friulani ha abbandonato il campo al 20' per infortunio. Problema muscolare per il giocatore, che è stato sostituito da Rui Modesto. Pochi minuti prima era stato annullato un gol all'Udinese, firmato Davis, per fuorigioco.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
