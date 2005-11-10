Locatelli: "L'esonero di Tedesco non è una scelta che fa parte del DNA del Bologna"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 10:08Serie A
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08.10.2026 10:08Serie A
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© foto di Matteo Bursi
Thomas Locatelli ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bologna per commentare l'inizio di stagione dei felsinei:
Sull'esonero di Tedesco
"Non mi aspettavo assolutamente che potesse arrivare in addio così in fretta. Non è una scelta che fa parte del DNA del Bologna mai tempi cambiano per tutti, anche a Casteldebole. Adesso Palladino avrà parecchio lavoro da fare perché la città e la tifoseria meritano palcoscenici importanti. Mi auguro che possa riportarci là".
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