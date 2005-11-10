"Sono rammaricato per il risultato perché volevamo fare bottino pieno": queste, le prime parole di Gabriele Artistico, che ha commentato la prestazione odierna del suo Padova, reduce dall'1-1 sul campo dell'Arezzo.

Come si legge su trivenetogoal.it, il giocatore ha poi aggiunto: "Giocavamo contro una squadra che non aveva vinto ancora in casa, ci portiamo a casa questo punto e anche il mio gol di piede, ci tenevo a segnare anche così oltre che di testa. Tra l'altro la rete è nata da qualcosa provato in settimana, ringrazio Pompetti per un assist stupendo, ci vuole piede per metterla in quel modo. Dedico il gol alla squadra, a tutti i ragazzi. Siamo un gruppo sano che aspira a fare sempre meglio”.