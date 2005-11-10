L’Inter si è fermata a Bergamo, in una partita che se possibile ha mostrato tutto il meglio ma pure tutto il peggio della squadra di Cristian Chivu. Una battuta d’arresto, mascherata dallo spettacolo del 4-4 che si è visto in campo, che arriva proprio nella giornata in cui tutte le altre squadre di vetta hanno trovato la vittoria.

Pio Esposito oramai è un big

Le cose positive sono evidenti. Pur non avendo a disposizione Lautaro Martinez per diverse settimane, l’Inter non ha avuto alcun problema dal punto di vista realizzativo. In passato e pure stasera, al di là della tripletta di Pio Esposito che si è giustamente preso la scena. Ora col rientro del Toro, per lui un quarto d’ora per iniziare a sciogliere le gambe, la situazione è pure destinata a migliorare.

La difesa è un colabrodo

Quel che farà riflettere Chivu è sicuramente la tenuta difensiva, più che la vittoria sfumata all’ultimo. Con i 4 gol subiti a Bergamo, la difesa nerazzurra è la nona del campionato, a pari merito col Cagliari. Genoa e Bologna, per dire, hanno fatto meglio di Bastoni e compagni. Il rientro di Stones potrebbe dare una mano, ma la sensazione è che sia proprio l’atteggiamento a dover essere rivisto nel profondo.